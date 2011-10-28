Наводнение в Таиланде. Вода прорвала дамбу и хлынула в деловую часть Бангкока

Ситуация с наводнением в Бангкоке с каждым часом ухудшается, в некоторых кварталах таиландской столицы положение критическое.

Полностью или частично затоплена уже половина из 50 районов. Сегодня вода прорвала дамбу в канале Пра Кханонг и хлынула в деловую часть города. Пик наводнения ожидается завтра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Управление по туризму Тайланда подсчитало, что из-за стихии страна недосчитается шести миллионов туристов, что выльется в финансовые потери более 800 миллионов долларов.