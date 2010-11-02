Наводнение в Таиланде: в домах заблокировано больше 30 тысяч человек

В Таиланде сильнейшее за последние десятилетия наводнение охватило уже 22 провинции. Больше всего пострадал туристический город Хатьяй, он практически весь ушел под воду. В домах заблокированы более 30 тысяч человек, в том числе туристы.

Железнодорожное сообщение с городом прервано, затоплены и автомобильные дороги. Исправно работает лишь аэропорт. Наводнения продолжаются в Таиланде более трех недель, главным образом пострадали центральный и восточный регионы страны. Жертвами стихийного бедствия стали более 100 человек. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».