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Наводнение в Таиланде: в домах заблокировано больше 30 тысяч человек

02 ноября 2010 12:32
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В Таиланде сильнейшее за последние десятилетия наводнение охватило уже 22 провинции. Больше всего пострадал туристический город Хатьяй, он практически весь ушел под воду. В домах заблокированы более 30 тысяч человек, в том числе туристы.

Железнодорожное сообщение с городом прервано, затоплены и автомобильные дороги. Исправно работает лишь аэропорт. Наводнения продолжаются в Таиланде более трех недель, главным образом пострадали центральный и восточный регионы страны. Жертвами стихийного бедствия стали более 100 человек. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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