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Наводнение в Таиланде. В Бангкоке уровень воды на улицах достигает двух метров

31 октября 2011 08:32
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Жертвами наводнения в Таиланде стали уже почти четыре сотни человек.

Тяжелая ситуация сложилась в столице королевства — Бангкоке. В западной части города уровень воды на улицах достигает двух метров. Несмотря на то, что дамбы и гидротехнические заграждения выдержали основной удар стихии, столице Таиланда предстоит пережить еще два напряженных дня — в городе по-прежнему сохраняется риск затопления.

Из-за прилива в Сиамском заливе, который продлится до 6 ноября, в режим повышенной готовности приведены службы, задействованные для эвакуации населения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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