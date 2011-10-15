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Наводнение в Таиланде - дома покинули более трех миллионов жителей

15 октября 2011 18:04
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В Таиланде наводнение постепенно затапливает столицу страны. Уровень воды на окраинах Бангкока местами достигает 70 сантиметров. Пострадала промышленная зона с автомобильными заводами и рядом производств электрических и электронных компонентов для многих компаний. Дальнейшие прогнозы неутешительны – из-за приливов и ливневых дождей может прорвать плотину. Тогда весь девяти-миллионный город окажется затоплен. Армия и добровольцы сейчас укрепляют дамбу. С самым сильным наводнением за последние сто лет в Таиланде борются уже несколько месяцев. Под водой – две трети территории страны. Затоплены целые города, дома покинули более трех миллионов жителей. Жертвами большой воды стали уже около 300 человек.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение

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