Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны

На юге Тайланда бушует сильнейшее наводнение. В шести провинциях полностью нарушено наземное сообщение: под водой оказались многие магистрали, частично размыты участки железнодорожного полотна.

Для эвакуации местных жителей и туристов с острова Ко Тао в Сиамском заливе привлечены военно-морские силы Таиланда. ВМС также будут задействованы в вывозе отдыхающих с островов Сурин и Симиланы в Андаманском море.

В некоторых районах острова полностью отключена электроэнергия, нет пресной воды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правительство в экстренном порядке направляет на юг страны, охваченный наводнением, бригады спасателей и специальное оборудование для откачки воды.