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Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны

30 марта 2011 11:09
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На юге Тайланда бушует сильнейшее наводнение. В шести провинциях полностью нарушено наземное сообщение: под водой оказались многие магистрали, частично размыты участки железнодорожного полотна.

Для эвакуации местных жителей и туристов с острова Ко Тао в Сиамском заливе привлечены военно-морские силы Таиланда. ВМС также будут задействованы в вывозе отдыхающих с островов Сурин и Симиланы в Андаманском море.

В некоторых районах острова полностью отключена электроэнергия, нет пресной воды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правительство в экстренном порядке направляет на юг страны, охваченный наводнением, бригады спасателей и специальное оборудование для откачки воды.

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-1

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-3

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-5

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-7

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-9

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-11

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-13

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-15

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-17

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-19

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-21

Наводнение в Таиланде. Для эвакуации местных жителей и туристов привлечены ВМС страны-23

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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