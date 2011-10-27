Прямой эфир

Наводнение в Таиланде - Бангкок полностью уйдет под воду

27 октября 2011 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Бангкок охвачен паникой. Из-за наводнения жители таиландской столицы покидают город. Однако эвакуироваться не просто.

Почти все дороги затоплены. Прекращено и железнодорожное сообщение. Не работает также аэропорт. В самой столице хуже всего ситуация в северных районах — под водой целые кварталы.

Пик наводнения ожидается в субботу. В худшем из возможных сценариев развития событий Бангкок полностью уйдет под воду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По всей стране большая вода уже уничтожила сотни тысяч жилых домов. Жертвами стихии стали свыше 370 человек. Около 10 миллионов пострадали. Жители в панике скупают продовольствие и другие товары первой необходимости.

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

Фото. Наводнение в Таиланде

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
27 октября 2011 09:11

Число жертв землетрясения на востоке Турции приближается к 500, ранены более 1600 человек

26 октября 2011 16:58

По последним официальным данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 450 человек, ранены более 1 300

26 октября 2011 14:09

В Турции на третий день после разрушительного землетрясения под завалами все еще находят живых людей