Наводнение в Таиланде - Бангкок полностью уйдет под воду

Бангкок охвачен паникой. Из-за наводнения жители таиландской столицы покидают город. Однако эвакуироваться не просто.

Почти все дороги затоплены. Прекращено и железнодорожное сообщение. Не работает также аэропорт. В самой столице хуже всего ситуация в северных районах — под водой целые кварталы.

Пик наводнения ожидается в субботу. В худшем из возможных сценариев развития событий Бангкок полностью уйдет под воду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По всей стране большая вода уже уничтожила сотни тысяч жилых домов. Жертвами стихии стали свыше 370 человек. Около 10 миллионов пострадали. Жители в панике скупают продовольствие и другие товары первой необходимости.