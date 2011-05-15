Наводнение в США: впервые за 40 лет открыли шлюз на Миссисипи

Таким образом, экстренные службы пытаются спасти от наводнения важнейшие города Луизианы — Новый Орлеан и Батон-Руж.

В зоне искусственного затопления оказались более миллиона гектаров земель, эвакуированы 25 тысяч человек. Ранее из-за разлива реки Миссисипи серьезно пострадали несколько крупных городов, в том числе Мемфис.

Напомним, наводнения в США продолжаются более двух недель. Их причиной стало стремительное таяние снега в горах и непрекращающиеся проливные дожди, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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