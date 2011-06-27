Наводнение в США угрожает АЭС в Небраске

Сразу несколько регионов Соединённых Штатов страдают от сильных наводнений.

Тяжелее всего приходиться жителям Северной Дакоты. Свои дома вынуждены были покинуть 12 тысяч человек. Повреждены более 4 тысяч зданий. При этом вода всё время прибывает. В регионе не прекращаются проливные дожди, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В центре внимания — АЭС в Небраске, которая находится в зоне затопления. Там вода вышла из берегов Миссури и прорвала дамбу. Правда, специалисты уверяют, что сам реактор вне опасности: установку заглушили ещё в апреле для замены топлива.