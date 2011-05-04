Наводнение в США: штаты Миссури, Иллинойс и Кентукки уходят под воду

Из-за проливных дождей (а ранее и таяния снега) все большие территории уходят под воду. В регионе эвакуируют население. Тысячи людей бросают дома со всем нажитым и перебираются в безопасные места.

До опасной отметки поднялся уровень в самой большой реке Америки — Миссисипи. Чтобы предотвратить затопление ближайших городов, военные были вынуждены взорвать дамбу. Потоки хлынули в низину, накрыв десятки тысяч гектаров сельхозугодий и фермерские хозяйства. Ожидается, что теперь уровень воды в реке должен вернуться в норму, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».