Наводнение в Словакии: страна превратилась в зону бедствия

В Словакии — сильнейшее за последние годы наводнение. Его жертвами уже стали по меньшей мере четыре человека.

Для эвакуации людей из затопленных районов спасатели используют лодки и вертолеты. В некоторых районах большая вода спровоцировала оползни. Закрыты многие автотрассы и железнодорожные ветки.

Дожди не прекращаются по всей Европе уже несколько дней. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов в Венгрии, Хорватии, Германии, Австрии и Польши.

Синоптики прогнозируют, что ситуация в ближайшие сутки может только ухудшиться.