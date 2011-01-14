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Наводнение в Рио-де-Жанейро

14 января 2011 15:42
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Больше всего пострадал штат Рио-де-Жанейро. Сообщений о погибших среди иностранных туристов не поступало.

15 тысяч жителей остались без крова. В пострадавших районах штата продолжается поисково-спасательная операция. Однако под толстым слоем грязи и камней — целые города. К тому же спасателям не хватает тяжелой техники. Основные дороги затоплены или разрушены селями. Это лишь усугубляет транспортный хаос, который начался в штате с проливными дождями.

Нынешнее стихийное бедствие названо самой серьезной природной катастрофой в стране за последние четыре десятилетия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

Фото. Наводнение в Бразилии

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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