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Наводнение в Польше: погибли уже 16 человек

26 мая 2010 14:11
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В Польше количество погибших от стихии возросло до 16 человек. Обстановка в стране по-прежнему сложная.

Во многих реках вода поднялась до критических отметок. Затоплены дороги и железнодорожные пути.

В зоне повышенного риска — город Тчев в Поморском воеводстве. Там круглосуточно строят валы и заграждения.

В Варшаве из-за угрозы затопления закрыты школы, детские сады, перекрыта одна из главных транспортных артерий города.

В нынешнем наводнении могут быть виновны бобры. Они живут вдоль дамб и роют в них тоннели. В итоге после проливных дождей защитные сооружения не выдержали напора воды, что и привело к наводнению.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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