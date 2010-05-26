Наводнение в Польше: погибли уже 16 человек

В Польше количество погибших от стихии возросло до 16 человек. Обстановка в стране по-прежнему сложная.

Во многих реках вода поднялась до критических отметок. Затоплены дороги и железнодорожные пути.

В зоне повышенного риска — город Тчев в Поморском воеводстве. Там круглосуточно строят валы и заграждения.

В Варшаве из-за угрозы затопления закрыты школы, детские сады, перекрыта одна из главных транспортных артерий города.

В нынешнем наводнении могут быть виновны бобры. Они живут вдоль дамб и роют в них тоннели. В итоге после проливных дождей защитные сооружения не выдержали напора воды, что и привело к наводнению.