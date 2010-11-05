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Наводнение в Коста-Рике: затоплены сотни домов, эвакуированы полторы тысячи жителей

05 ноября 2010 12:19
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В Коста-Рике в пригороде столицы Сан-Хосе по меньшей мере 20 человек погибли при сходе оползня. Многие пропали без вести.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. К сходу оползней и наводнениям в Коста-Рике привели длительные проливные дожди. В разных районах страны затоплены сотни домов, эвакуировались полторы тысячи жителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Республика Коста-Рика — одно из самых маленьких государств в Центральной Америке. Расположена в самой узкой части перешейка, соединяющего два континента. Коста-Рика граничит с двумя странами: Никарагуа на севере и Республикой Панама на юго-востоке.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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