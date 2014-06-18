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Наводнение в Китае: пострадали около 60 тысяч человек, без электричества – десятки тысяч семей

18 июня 2014 07:06
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Новости Китая. Центральный Китай во власти масштабных наводнений. В результате разгула стихии пострадали около 60 тысяч местных жителей. Они были вынуждены покинуть свои дома.

Большая вода в Китае оставила без электричества десятки тысяч семей. Нарушена работа транспорта. Повреждены дороги и местные водохранилища. Наводнение нанесло серьезный ущерб и сельскому хозяйству.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время стихия не отступит. Дожди, которые и стали причиной масштабных наводнений, продолжатся.

В 2013 году в Китае от большой воды пострадали около 139 миллионов человек. На ликвидацию последствий наводнения власти выделили более миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение

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