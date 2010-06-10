Наводнение в Китае: очередная волна ливней обрушилась на центральные и юго-западные регионы страны

От разгула стихии пострадали более 70 тысяч домов, а так же линии электропередачи и электроподстанции. В регионах серьезно нарушены коммуникации. В общей сложности эвакуировано в безопасные регионы почти 700 тысяч человек из 12 провинций.Накануне, из-за превышения уровня воды в водохранилище Линкоу частично обрушилась дамба. К счастью, спасатели успели эвакуировать жителей. Однако ситуация в Гуанси-Чжуанском автономном районе до сих пор напряженная.