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Наводнение в Китае: очередная волна ливней обрушилась на центральные и юго-западные регионы страны

10 июня 2010 16:21
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От разгула стихии пострадали более 70 тысяч домов, а так же линии электропередачи и электроподстанции. В регионах серьезно нарушены коммуникации. В общей сложности эвакуировано в безопасные регионы почти 700 тысяч человек из 12 провинций.Накануне, из-за превышения уровня воды в водохранилище Линкоу частично обрушилась дамба. К счастью, спасатели успели эвакуировать жителей. Однако ситуация в Гуанси-Чжуанском автономном районе до сих пор напряженная.
# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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