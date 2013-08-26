Наводнение в Китае. Эвакуированы 2 млн человек, разрушено более 8 тысяч зданий

Новости Китая. Последствия рекордного за столетие наводнения преодолевают в Китае. Разлив Амура вынудил правительство страны эвакуировать уже свыше двух миллионов человек. На ликвидацию чрезвычайной ситуации брошены как спасательные бригады, так и военные подразделения. Большая их часть укрепляет дамбы у слияния рек Амур и Сунгари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Китая уже разрушено свыше 8 тысяч зданий, под воду ушли скоростные автомобильные трассы. К этому часу погибшими или пропавшими без вести числятся 250 человек.