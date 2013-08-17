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Наводнение в Китае: десятки тысяч человек ранены, 2,5 тысячи домов разрушены, экономический ущерб – $1,5 млрд

17 августа 2013 14:38
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Новости Китая. На северо-востоке Китая масштабные наводнения. В результате разгула стихии пострадали десятки тысяч человек. Есть информация о погибших. Сообщается, что еще трое местных жителей пропали без вести.

Наводнения также повредили более миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий. Многие были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены более 2,5 тысяч домов.

Только по предварительным оценкам, экономический ущерб от наводнения составит около полутора миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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