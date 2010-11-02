Наводнение в Италии: Венеция под водой, погибли люди

Под водой оказались Милан, Венеция, Верона и Виченца, погибли три человека, в том числе двухлетний ребенок. В Тоскане, сильнее всего пострадавшей от разгула стихии, грязевые потоки смыли целую деревню.

Стихия унесла жизни уже трех человек, в том числе двухлетнего ребенка. Уровень воды в реках поднялся почти на три метра меньше, чем за сутки.

Подтоплены подвалы и первые этажи сотен домов. В ряде районов сошли оползни, под тоннами грязи и камней оказались десятки домов и автомобилей. Сейчас непогода движется на юг страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».