Наводнение в Германии: уровень воды в Эльбе начнет опускаться только на следующей неделе

Германия продолжает страдать из-за потепления. Из-за таяния снегов уровень в реке Эльбы превысил критическую отметку, затоплены десятки квадратных километров.

Жители прибрежных городов были предупреждены о надвигающемся паводке. Однако от разгула стихии не спасли самодельные дамбы из мешков с песком. На данный момент спасатели и добровольцы как могут откачивают воду и строят заграждения из мешков с песком, пытаясь укрепить дамбы. Но вода продолжает прибывать. Готовится массовая эвакуация населения. Размер убытков пока никто не берётся подсчитать.

По прогнозам специалистов, уровень воды в Эльбе начнет опускаться только на следующей неделе. Это наводнение уже признанно самым сильным за последние пять лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».