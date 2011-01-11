Наводнение в Германии: есть сообщения о погибших. В стране готовятся к эвакуации населения

На северо-западе страны из-за оттепели реки вышли из берегов. В Кельне и Дюссельдорфе уровень воды в Рейне достиг отметки в восьми метров.

Ситуация в городе Ханн-Мюнден в Нижней Саксонии близка к критической – там заливает целые кварталы. Под водой и знаменитые мозельские виноградники. На Рейне полностью прекращено судоходство, люди передвигаются на лодках. Спасатели строят дамбы из мешков с песком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Похолодания синоптики не обещают, а значит ситуация будет только ухудшаться.

Из-за обилия талого снега крупнейшие реки Германии могут выйти из берегов. По многим улицам уже нельзя пройти

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