Наводнение в Европе: в списке погибших уже 15 человек, есть пропавшие без вести

Центральную и Восточную Европу залили дожди. Большая вода в Германии, Чехии, Польше и Литве. Спасатели и армейские подразделения срочно эвакуируют местных жителей.

В Саксонии несколько районов объявлены зоной стихийного бедствия. Из опасных мест эвакуируют население. Людей размещают в школах и спортзалах.

На севере Чехии вода уничтожила несколько сотен домов. Иногда местных жителей приходится вывозить принудительно. Многие отказываются уезжать, опасаясь за свое имущество.

В Польше в воде 20-тысячный город. Сотни человек эвакуированы. Жители говорят, что наводнение началось так стремительно, что люди едва успевали покинуть жилища.