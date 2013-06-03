Наводнение в Чехии: введен режим чрезвычайного положения, в Праге закрыто метро, погибли 3 человека

Новости Чехии. По всей Чехии, за исключением Пардубицкого края, введен режим стихийного бедствия из-за наводнения. Жертвами стихии уже стали три человека. Они погибли под обломками подмытого водой дома.

Сложная ситуация и в Праге, где прекращено движение на некоторых трамвайных линиях, закрыт ряд станций метро. Также проводится добровольная эвакуация людей с улиц, прилегающих к набережным Влтавы.

Закрыта автомагистраль, связывающая Чехию со Словакией и Австрией.

Почти все водоемы на юге страны достигли второй степени паводковой опасности. Экстренные и коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неутешительны и прогнозы синоптиков: ливни будут продолжаться минимум до среды.