Наводнение в Бразилии: поток воды достигал высоты 7 этажа. Погиб 3-летний ребенок, ранены около 20 человек

Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро коммунальная авария привела к сильному наводнению. Прорыв магистрального водопровода, по словам очевидцев, был похож на цунами. Поток воды достигал высоты седьмого этажа. Он был такой силы, что легко разбрасывал припаркованные автомобили и даже разрушал дома.

Людей вывозили из зоны бедствия на лодках. Погиб трехлетний ребенок, около 20 человек были ранены.

Сейчас аварийный трубопровод перекрыт. Значительная часть города остается без света. Подачу электроэнергии прекратили, чтобы избежать несчастных случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.