Наводнение в Боливии: объявлено чрезвычайно положение, тысячи человек – без крыши над головой

Новости Боливии. В Боливии объявлено чрезвычайное положение. В стране уже несколько месяцев не прекращаются сильные дожди, которые привели к наводнениям и оползням. Тысячи человек уже остались без крыши над головой. Они находятся во временных убежищах.

Есть и первые жертвы стихии. Несколько местных жителей числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со стихией борются, как специалисты, так и простые жители. Однако прогнозы синоптиков неутешительны. Дожди продолжатся.