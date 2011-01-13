Наводнение в Австралии: зона бедствия равна территориям Германии и Франции вместе взятым

Бедствие континентального масштаба – в австралийском штате Квинсленд наводнение унесло жизни уже 15 человек. Более 70 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Большая вода охватывает все новые территории на юге страны. Хотя зона бедствия и без того равна территориям Германии и Франции вместе взятым. Под воду уходит и третий по величине город на континенте — Брисбен. Его население — а это 2 миллиона человек — в состоянии паники. Многие уже покинули опасные районы. Тем же, кто не успел вовремя эвакуироваться, приходится ожидать помощи на крышах домов.

На пути к Брисбену потоки вышедшей из берегов одноименной реки практически смыли небольшой городок Ипсвич, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Власти Австралии назвали нынешнее наводнение «самым тяжелым стихийным бедствием за всю историю страны».