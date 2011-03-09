Прямой эфир

Наводнение в Австралии: затоплены несколько городов, один человек погиб

09 марта 2011 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Под водой оказались предприятия и жилые дома.

В результате стихийного бедствия один человек погиб в городе Куранда на севере штата Квинсленд. Из опасной зоны вновь начинается эвакуация, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии: зона бедствия равна территориям Германии и Франции вместе взятым

Австралию парализовало сильнейшее за последние 50 лет наводнение

Под водой в штате Квинсленд (Австралия) оказались сразу 22 населенных пункта. Ущерб от наводнения - почти $1 млрд

Сильнейшее наводнение в Австралии: по улицам плавают змеи и крокодилы, уровень воды в реках превысил 9,5 м

Наводнение в Австралии привело к резкому скачку мировых цен на уголь

Наводнение в Австралии: от стихии пострадали 200 тысяч человек

Наводнение в Австралии: 8-метровые волны в городе Тувумба смывают машины, общественный транспорт и пешеходов

Наводнение в Австралии: эвакуированы тысячи жителей третьего по величине города страны – Брисбена

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более миллиона дохлых рыб всплыли недалеко от Лос-Анджелеса
09 марта 2011 08:48

Более миллиона дохлых рыб всплыли недалеко от Лос-Анджелеса

09 марта 2011 08:45

Эксперты: Ан-148 упал в огород из-за поломки в указателе скорости самолета

08 марта 2011 17:42

Пожар на лыжном курорте Куршевель: два человека пострадали, более 400 туристов эвакуированы