Наводнение в Австралии: затоплены несколько городов, один человек погиб

В результате стихийного бедствия один человек погиб в городе Куранда на севере штата Квинсленд. Из опасной зоны вновь начинается эвакуация, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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