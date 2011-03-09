Наводнение в Австралии: затоплены несколько городов, один человек погиб

Эксперты: Ан-148 упал в огород из-за поломки в указателе скорости самолета

Во время полета, после снижения с 9 до 5 тысяч метров, прибор начал показывать слишком низкие значения. В результате пилот стал постепенно увеличивать скорость самолета до тех пор, пока у Ан-148 не загорелись двигатели.