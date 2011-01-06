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Наводнение в Австралии привело к резкому скачку мировых цен на уголь

06 января 2011 15:10
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ООН поможет Австралии в борьбе с сильнейшим наводнением. Спецфонд Организации Объединенных Наций готов оказать материальное и техническое содействие.

Согласно последним данным, жертвами стихии на Зеленом континенте стали уже 10 человек, более 200 тысяч — в зоне затопления. А масштабы экономических потерь исчисляются миллиардами долларов.

Кроме того, наводнение привело к резкому скачку мировых цен на уголь. Австралия — один из крупнейших угледобытчиков. А в штате Квинсленд, сильнее всего пострадавшем от стихии, закрыты 75% шахт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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