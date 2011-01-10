Наводнение в Австралии: от стихии пострадали 200 тысяч человек

Третий по величине город Австралии оказался затоплен из-за продолжительных ливней. Те, кто отказался от эвакуации, пытаются защитить свои дома баррикадами из мешков с песком.

Местные власти призывают жителей штата по возможности не покидать жилища.

Из-за непрекращающихся ливней затоплены многие участки магистралей. Жертвами стихии уже стали четыре человека, около 200 тысяч местных жителей пострадали.

Серьезный ущерб нанесен угледобывающей промышленности, отгрузка угля в крупнейших портах сведена до минимума. Общий ущерб от наводнения, причиненный экономике страны, на сегодняшний момент оценивается почти в 5 млрд долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».