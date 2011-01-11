Наводнение в Австралии: 8-метровые волны в городе Тувумба смывают машины, общественный транспорт и пешеходов

Новая волна наводнений в Австралии унесли жизни восьми человек. Более 70 – в списках пропавших без вести. В предыдущие дни жертвами стихии стали 10 человек. Тропический шторм обрушился на северо-восток континентальной части Австралии еще в конце декабря.

Накануне удар стихии принял на себя город Тувумба в штате Квинслендс. Там проживает около 90 тысяч человек. Потоки воды, уровень которой достигал восьми метров, прокатились по улицам города, смывая машины, общественный транспорт, пешеходов. Спасатели на вертолетах продолжают эвакуировать из региона людей, многие из которых вынуждены спасаться на крышах домов или на деревьях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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