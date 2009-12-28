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Наводнение на юге Италии

28 декабря 2009 09:47
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Его вызвали проливные дожди. Местные власти уже обратились к правительству с просьбой официально объявить в пострадавших от непогоды районах чрезвычайное положение.

На борьбу со стихией брошены военнослужащие. Общий ущерб по предварительным данным достигает 20 миллионов евро.

Наводнение на юге Италии

Наводнение на юге Италии

Наводнение на юге Италии

Наводнение на юге Италии

Наводнение на юге Италии

Наводнение на юге Италии

# происшествия # Фотофакт

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