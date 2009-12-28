Наводнение на юге Италии

На борьбу со стихией брошены военнослужащие. Общий ущерб по предварительным данным достигает 20 миллионов евро.
Спасти удалось лишь четверых горняков. Трагедия произошла из-за выброса газа в забое. На момент возгорания в шахте находились 16 человек.
Жителей, а также пациентов местной больницы и заключенных одной из тюрем эвакуировали из-за найденной в квартале города Вехте авиабомбы времен Великой Отечественной.
Спасательная операция длилась несколько часов. Десятки отдыхающих и местных жителей помогали специалистам удержать китов на плаву и с приливом выпустить их в открытое море.
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