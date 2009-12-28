Наводнение на юге Италии

Его вызвали проливные дожди. Местные власти уже обратились к правительству с просьбой официально объявить в пострадавших от непогоды районах чрезвычайное положение.

На борьбу со стихией брошены военнослужащие. Общий ущерб по предварительным данным достигает 20 миллионов евро.