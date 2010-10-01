Наводнение на Ямайке: без электричества остались свыше 100 тысяч человек

Жертвами тропического шторма «Николь» на Ямайке стали, по меньшей мере, пять человек, более десяти считаются пропавшими без вести.

Несмотря на то, что стихия бушевала всего несколько часов, последствия урагана оказались катастрофическими.

Значительные повреждения получили дома, дороги, мосты и сельскохозяйственные угодья. Без электричества до сих пор свыше 100 тысяч человек. Вышли из строя около 130 систем водоснабжения.

Предварительный экономический ущерб от удара стихии исчисляется сотнями миллионов долларов.