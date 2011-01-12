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Наводнение на Шри-Ланке унесло жизни почти двух десятков людей

12 января 2011 09:06
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Большинство погибших — жертвы схода оползней и селевых потоков.

Наводнение спровоцировали обильные осадки. Разлившиеся реки и озера затопили несколько городов на юго-востоке страны. В опасной зоне оказались около миллиона человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Транспортное сообщение со многими населенными пунктами затруднено. В некоторых районах дороги и стальные магистрали находятся под более чем метровым слоем воды.

Международные гуманитарные организации стараются оказывать помощь пострадавшим от стихии людям, доставляют в отрезанные от цивилизации населенные пункты продукты питания, питьевую воду и медикаменты.

Наводнение на Шри-Ланке

Наводнение на Шри-Ланке

Наводнение на Шри-Ланке

Наводнение на Шри-Ланке

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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