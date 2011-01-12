Наводнение на Шри-Ланке унесло жизни почти двух десятков людей

Большинство погибших — жертвы схода оползней и селевых потоков.

Наводнение спровоцировали обильные осадки. Разлившиеся реки и озера затопили несколько городов на юго-востоке страны. В опасной зоне оказались около миллиона человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Транспортное сообщение со многими населенными пунктами затруднено. В некоторых районах дороги и стальные магистрали находятся под более чем метровым слоем воды.

Международные гуманитарные организации стараются оказывать помощь пострадавшим от стихии людям, доставляют в отрезанные от цивилизации населенные пункты продукты питания, питьевую воду и медикаменты.