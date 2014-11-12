Наводнение на севере Италии: деревни отрезаны от мира, города затоплены

Новости Италии. Северная часть Италии уходит под воду. Обильные ливни привели к очередному крупному наводнению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу в нескольких регионах страны ситуация приближается к критической.

Во многих местах затоплены дороги, сошли оползни и селевые потоки. Жизнь нескольких городов практически парализована.

В сельской местности дела обстоят еще хуже. Ряд небольших населенных пунктов из-за большой воды фактически отрезан от внешнего мира.

На данный момент известно о двух пропавших без вести. В пострадавших от разгула стихии районах работают спасатели и пожарные. Также им в помощь власти Италии направили военных.