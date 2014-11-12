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Наводнение на севере Италии: деревни отрезаны от мира, города затоплены

12 ноября 2014 12:15
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Новости Италии. Северная часть Италии уходит под воду. Обильные ливни привели к очередному крупному наводнению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу в нескольких регионах страны ситуация приближается к критической.

Во многих местах затоплены дороги, сошли оползни и селевые потоки. Жизнь нескольких городов практически парализована.

В сельской местности дела обстоят еще хуже. Ряд небольших населенных пунктов из-за большой воды фактически отрезан от внешнего мира.

На данный момент известно о двух пропавших без вести. В пострадавших от разгула стихии районах работают спасатели и пожарные. Также им в помощь власти Италии направили военных.

Однако, как сообщают синоптики, из-за непрерывных дождей повышенный уровень опасности  на севере Италии сохранится.

# происшествия # Наводнение

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