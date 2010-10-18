Наводнение на Филиппинах: скорость ветра достигает уже 280 километров в час

На Филиппины обрушился мощный тропический тайфун «Меги». Ему присвоена пятая — наивысшая степень опасности.

В стране уже в горных районах зафиксированы оползни. Циклон сопровождается проливными дождями, а скорость ветра достигает 280 километров в час.

В результате стихии отменены авиарейсы, судам запрещен выход в море, школы в опасных районах закрыты, более трех тысяч человек эвакуированы. В лежащих на пути тайфуна провинциях объявлена тревога высшей степени. В ряде районов проливные дожди уже привели к наводнениям

Ожидается, что циклон пройдёт севернее и не затронет столицу страны Манилу.