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Наводнение и оползни в Японии: погибли 10 человек, 18 пропали без вести, более 50 тысяч эвакуированы

12 июля 2012 13:23
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Новости Японии. Жертвами наводнения и оползней вызванных непрекращающимися проливными дождями в Японии стали 10 человек. Еще 18 числятся пропавшими без вести.

Основной удар стихии пришелся на южный японский остров Кюсю. Там указание об эвакуации получили более 50 тысяч жителей.

Наводнения и оползни привели к повреждениям ключевых автомагистралей. С перебоями работает и железнодорожный транспорт. На улицах городов бурлят мощные потоки, которые сносят все на своем пути. Затоплены первые этажи зданий. Из-за оползней от внешнего мира оказались отрезаны многие населенные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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