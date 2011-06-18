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Наводнение и оползни в Китае. От стихии пострадали более 2 млн человек

18 июня 2011 14:11
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Наводнению присвоен максимальный уровень опасности. В официальных списках уже более сотни погибших. Десятки пропали без вести.

На реке Янцзы разрушены две дамбы. Бурный водный поток затопил все близлежащие населенные пункты. В регионе нет электричества, нарушено железнодорожное сообщение. Из зоны бедствия эвакуированы более полумиллиона человек.

Такого в Китае не видели почти 60 лет. На борьбу с последствиями стихии мобилизована армия, задействованы все спасательные службы страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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