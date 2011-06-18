Наводнение и оползни в Китае. От стихии пострадали более 2 млн человек

Наводнению присвоен максимальный уровень опасности. В официальных списках уже более сотни погибших. Десятки пропали без вести.

На реке Янцзы разрушены две дамбы. Бурный водный поток затопил все близлежащие населенные пункты. В регионе нет электричества, нарушено железнодорожное сообщение. Из зоны бедствия эвакуированы более полумиллиона человек.

Такого в Китае не видели почти 60 лет. На борьбу с последствиями стихии мобилизована армия, задействованы все спасательные службы страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».