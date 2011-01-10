Наводение в Германии: расстаявшие сугробы грозят стране катастрофой!

Резкое потепление привело к тому, что метровые сугробы, выросшие за эту зиму, с катастрофической скоростью начали таять.

Западные немецкие города готовятся к наводнению. Накануне около 30 населенных пунктов на Мозеле пострадали от стихии, в городках Кохем и Целль на улицах было примерно 1,5 м воды. Потепление, приведшее к обильному таянию снега, а также дожди вызвали резкое увеличение уровня воды в реках Мозель, Майн и Рейн. По меньшей мере один человек погиб, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».