Наверное, стоит перейти на зимнюю резину пораньше: что минчане думают о скользких дорогах

Новости Беларуси. Дождь и плохая видимость провоцируют напряженную дорожную обстановку в городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, вечером 9 октября на перекрестке проспекта Независимости и улицы Свердлова столкнулись два автомобиля, один из которых выехал на запрещающий сигнал светофора.

А днем 10 октября на Ванеева случилась авария с участием двух машин и погрузчика.

Причина – невнимательность водителей. Также было и на МКАД между Слободской и Шаранговича. А в одном из ДТП на Казинца пострадала женщина-пассажир. Помимо человеческого фактора, диктуют свое и погодные условия: водителям уже стоит задуматься о смене летних шин на зимние.