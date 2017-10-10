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Наверное, стоит перейти на зимнюю резину пораньше: что минчане думают о скользких дорогах

10 октября 2017 20:53
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Новости Беларуси. Дождь и плохая видимость провоцируют напряженную дорожную обстановку в городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, вечером 9 октября на перекрестке проспекта Независимости и улицы Свердлова столкнулись два автомобиля, один из которых выехал на запрещающий сигнал светофора.

А днем 10 октября на Ванеева случилась авария с участием двух машин и погрузчика.

Причина – невнимательность водителей. Также было и на МКАД между Слободской и Шаранговича. А в одном из ДТП на Казинца пострадала женщина-пассажир. Помимо человеческого фактора, диктуют свое и погодные условия: водителям уже стоит задуматься о смене летних шин на зимние.

Наверное, стоит перейти на зимнюю резину пораньше: что минчане думают о скользких дорогах-1

Горожане:
Чтобы не было аварий, чтобы было здоровье у всех, надо держать скорость, держать все в норме.

Наверное, стоит перейти на зимнюю резину пораньше: что минчане думают о скользких дорогах-4

Опасно, когда дождь только начинается, тогда скользко. А когда уже все смыло – нормально.

Наверное, стоит перейти на зимнюю резину пораньше: что минчане думают о скользких дорогах-7

Наверное, стоит перейти на зимнюю резину пораньше. В целях безопасности, конечно.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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