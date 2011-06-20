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НАТО бомбит Ливию, сожалея о гибели мирных граждан

20 июня 2011 18:13
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Это уже не первый случай, когда НАТО, призванное, как утверждает его руководство, защитить мирных жителей и повстанцев от войск Каддафи, убивает и местных жителей, и повстанцев.

Шарль Бушар, командующий военной операцией НАТО в Ливии, генерал-лейтенант: 
НАТО сожалеет о гибели мирных граждан и принимает всевозможные меры предосторожности, когда наносит удары по силам режима, который намерен применять насилие по отношению к собственным гражданам.

Майк Брекен, представитель НАТО: 
Наши пилоты делают все, чтобы свести к минимуму риск для гражданских лиц, но, конечно, его нельзя свести к нулю во время военной операции.

# происшествия # Фотофакт

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