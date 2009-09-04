Нашел на помойке 100 тысяч евро

Житель французского города Лилль неожиданно обнаружил в мусорном контейнере пакет. Зачем мужчина полез в мусорку, не сообщается.

- Нашел я пакет, пнул его и услышал металлический звон. Открываю, а в нем жестяная коробка. Ну, я и ее открываю и вижу там всю эту кучу денег, - рассказывает Ивон Вонтерхем. - Первой мыслью было - теперь смогу купить себе новый трейлер. Но потом опомнился, закрыл коробку и вернулся в офис.

Выяснилось, что деньги в коробочку долгое время складывала престарелая семейная пара, копя «на черный день». Но дети отправили родителей в дом престарелых, а все пожитки пенсионеров, просто не глядя, отнесли на помойку, передают «Вести».

Деньги, как утверждает телеканал, вернули владельцам.