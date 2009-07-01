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Нарушитель госграницы всю нужную информацию узнал на автовокзале

01 июля 2009 08:41
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Он был задержан в Гродненской области.

К переходу на территорию соседней Польши молодой человек подготовился заранее. С собой — запас продуктов, тщательно подобранный гардероб и даже сменная обувь. Да и направление выбрано на редкость удачное — участок границы находится вдали от оживленных трасс.

До заветной цели оставалось всего 900 метров, когда нарушителя задержали пограничники. Теперь ему грозит немалый штраф и депортация.

— Всю информацию узнал на автовокзале. Прочитал карту, посмотрел что можно либо в сторону Белостока, либо Любани. И решил, где ближе — туда. Вечером меня задержали. Думал, если получится через Польшу, пойду в Германию, а если нет, то нет, — говорит он.

— Задержанный оказался гражданином России, жителем города Ростов-на-Дону. В настоящее время он задержан на срок до 3-х суток и находится в изоляторе временного содержания. Составлены документы о привлечении его к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы и пересечение погранзоны. — сообщил Вячеслав Войтеховский, начальник отдела Гродненского погранотряда.

# происшествия # Фотофакт

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