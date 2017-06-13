Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: Верховный суд оставил приговор по делу без изменений

Новости Беларуси. Приговор по делу о нападении в торговом центре «Европа» Верховный суд оставил без изменения. Апелляция была рассмотрена 13 июня. Жалобы судебная коллегия также не удовлетворила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Адвокат Казакевича, в частности, ходатайствовал о повторной психолого-психиатрической экспертизе.

3 марта Минский городской суд приговорил обвиняемого к максимально возможному в данном случае сроку – 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в приготовлении к убийству двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также хулиганстве.