Нападение на миграционный центр в США: четыре человека убиты

По крайней мере четыре человека убиты в результате нападения на миграционный центр штата Нью-Йорк в американском городе Бингемтон, сообщают информагентства.

По словам мэра города Мэттью Райана, напавший на центр мужчина (по свидетельствам очевидцев, азиатского происхождения) открыл стрельбу из крупнокалиберной снайперской винтовки. Он заблокировал запасной выход из здания, припарковав рядом с ним автомобиль, а сам вошел через парадный вход и открыл стрельбу.

СМИ сообщают о гибели 13 человек, однако полиция официально пока подтверждает убийство четырех человек. По имеющимся данным, заложниками стали около 50 человек.

На месте работает подразделение спецназа. Четырех пострадавших удалось доставить в местную больницу. Из соседних помещений эвакуированы люди. Находящиеся неподалеку школа и дом престарелых оцеплены полицейскими. ФБР отправило в миграционный центр переговорщика.

В больнице врачи приведены в повышенную готовность и готовы к приему других пострадавших.

В захваченном центре проводилась адаптация недавно прибывших в США иммигрантов