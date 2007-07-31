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Накануне сотни белорусов поздно вернулись домой

31 июля 2007 10:41
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Непогода внесла свои коррективы в планы наших соотечественников, которые возвращались из Украины. Шквалистый ветер и проливной дождь привели к завалам на автотрассе Чернигов - Гомель. В районе населённого пункта Репки, что в 26 километрах от погранперехода "Яриловичи", на проезжей части оказалось порядка ста крупных деревьев. В результате чрезвычайной ситуации образовался автомобильный затор длиной в пять километров. На возобновление движения ушло несколько часов.
# происшествия

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