Накануне сотни белорусов поздно вернулись домой

Непогода внесла свои коррективы в планы наших соотечественников, которые возвращались из Украины. Шквалистый ветер и проливной дождь привели к завалам на автотрассе Чернигов - Гомель. В районе населённого пункта Репки, что в 26 километрах от погранперехода "Яриловичи", на проезжей части оказалось порядка ста крупных деревьев. В результате чрезвычайной ситуации образовался автомобильный затор длиной в пять километров. На возобновление движения ушло несколько часов.