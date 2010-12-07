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Найдены злоумышленники, пытавшиеся поджечь посольство РФ в Минске

07 декабря 2010 14:30
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Об этом сообщил шестого декабря представитель МВД Беларуси.

Напомним, что инцидент произошел 30 августа 2010 года. Неизвестные бросили на территорию российского посольства в Минске две бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал. Одна бутылка попала в припаркованный на территории посольства автомобиль, но сотрудники охраны посольства справились с пожаром самостоятельно.

В правоохранительных органах не уточнили фамилии и количество нападавших на посольство, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «РИА Новости».

# общество # происшествия

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