Найдены злоумышленники, пытавшиеся поджечь посольство РФ в Минске

Об этом сообщил шестого декабря представитель МВД Беларуси.

Напомним, что инцидент произошел 30 августа 2010 года. Неизвестные бросили на территорию российского посольства в Минске две бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал. Одна бутылка попала в припаркованный на территории посольства автомобиль, но сотрудники охраны посольства справились с пожаром самостоятельно.

В правоохранительных органах не уточнили фамилии и количество нападавших на посольство, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «РИА Новости».