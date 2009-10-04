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Найдены тела двух строителей, погибших под завалами обрушившегося дома в Праге

04 октября 2009 15:33
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Напомним, ЧП произошло в пятницу в историческом центре чешской столицы.

– Обнаружены тела двух погибших, врач констатировал смерть строителей, – сказал журналистам пресс-секретарь Пражской Службы спасения Вит Перница.

Погибшие находились на расстоянии одного метра друг от друга. Тела строителей были найдены в месте, на которое указали специально обученные собаки-спасатели. Пресс-секретарь Пражской Службы спасения сообщил, что продолжается поиск еще двух людей, которые, вероятно, также находятся под завалами. Полиция пытается установить личности погибших. Как сообщали ранее чешские СМИ, под завалами находятся двое украинских и двое болгарских строителей, сообщает newsru.com со ссылкой на РИА «Новости».

# происшествия

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