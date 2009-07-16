Найдены «черные ящики» упавшего иранского самолета

Трагедия произошла накануне.

ТУ-154 летел из Тегерана в Ереван и упал на землю через 16 минут после взлета. Погибли все люди на борту лайнера: 153 пассажира и 15 членов экипажа. В их числе граждане Ирана, Армении, Грузии. В катастрофе также погибла юношеская сборная Ирана по дзюдо.

«Черные ящики» серьезно повреждены, но тем не менее отправлены в Тегеран на экспертизу. Предварительная причина крушения - пожар в одном из двигателей. Нынешняя катастрофа — третья крупнейшая в Иране с 2002 года.

В Армении сегодня объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы.