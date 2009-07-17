Найдено тело утонувшего в реке Ведрич четырёхлетнего мальчика

Поиски его двоюродного шестилетнего брата продолжаются.

Как сообщили в областной организации общества спасения на водах, вчера вечером тело ребёнка обнаружила маневренно-поисковая водолазная группа ОСВОД. Мальчик был найден в 4 км от места утопления.

Как сообщалось, 15 июля двоюродные братья 4 и 6 лет без взрослых отправились с группой сверстников на реку Ведрич у деревни Солтаново Речицкого района. Во время её перехода по броду дети оступились и попали в глубокое место. Течение понесло мальчиков по реке.

В настоящее время водолазы продолжают поиск второго ребенка.

По оперативной информации, с 1 июня в Гомельской области утонули 10 детей.

сообщили корреспонденту БЕЛТА.