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Найдено тело пропавшего более недели назад в Новогрудском районе минчанина

12 июля 2018 11:54
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Новости Беларуси. В Гродненской области обнаружено тело пропавшего 3 июля минчанина.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в тот день 37-летний мужчина находился в деревне Понемонь Новогрудского района. В определённый момент у гражданина возник конфликт с отцом, после которого минчанин решил уйти.  

Через некоторое время родственники попытались связаться с пропавшим, но попытки оказались безуспешными. Люди забеспокоились и обратились в милицию. К поискам были привлечены правоохранители, сотрудники службы охраны природы и авиация МЧС.  

Найдено тело пропавшего более недели назад в Новогрудском районе минчанина-1

Фото: УВД Гродненского облисполкома  

Спустя восемь дней было найдено тело пропавшего. Видимых повреждений на нём не было. Назначена судмедэкспертиза, чтобы выяснить причину смерти мужчины.  

# Пропавшие люди # происшествия

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