Найдено тело пропавшего более недели назад в Новогрудском районе минчанина

Новости Беларуси. В Гродненской области обнаружено тело пропавшего 3 июля минчанина.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в тот день 37-летний мужчина находился в деревне Понемонь Новогрудского района. В определённый момент у гражданина возник конфликт с отцом, после которого минчанин решил уйти.

Через некоторое время родственники попытались связаться с пропавшим, но попытки оказались безуспешными. Люди забеспокоились и обратились в милицию. К поискам были привлечены правоохранители, сотрудники службы охраны природы и авиация МЧС.