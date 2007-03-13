Найдено тело дайвера, утонувшего в Березинском районе

По заключению экспертов, 35-летний руководитель Минского дайвинг-клуба Дмитрий Ковальчук погиб от недостатка кислорода.Во время подводной охоты на заполненном водой карьере, опытный аквалангист попал в песчаный туннель под затопленной баржей, откуда не смог выбраться. Тело дайвера удалось обнаружить почти через полтора месяца в минувшее воскресенье группе прибывших в частном порядке российских спасателей.

С начала 2007 года на водоемах Минской области погибли уже 14 человек. Большинство из них собирались порыбачить.